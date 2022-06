Splat & Harry - Un biscuit sinon rien !

Splat et Harry collectionnent les points sur des boîtes de biscuits à la morue afin de participer à un concours et remporter une BD collector de SuperChat. Mais il leur manque une boîte… Et c’est le dernier jour pour envoyer le formulaire ! Il suffirait donc aux deux amis de trouver une dernière boîte de biscuits… Mais la mission s’avère plus compliquée que prévue !