Splat & Harry - Un cadeau de famille

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Papa et catastrophe : Splat et Harry ont complètement oublié de lui faire un cadeau ! Bien décidés à se rattraper et persuadés que c’est ce qui lui fera plaisir, ils imaginent lui fabriquer un "canard spécial Papa". Mais pour se procurer un canard en bois au plus vite, ils n’ont d’autre choix que d’aller en « emprunter » un dans l’atelier de Papa… Qui se rend rapidement compte que quelqu’un s’est introduit dans sa boutique et se lance aux trousses du voleur…