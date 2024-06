Splat & Harry - Une faim de mouette

Splat termine par erreur le pot de Goudahuète que Harry avait promis à sa famille, venue lui rendre visite. Il suffit d'aller en racheter un à l'épicerie… Mais les mouettes attaquent le Croquett’s et Monsieur Neko préfère fermer son rideau ! Splat et Harry vont mener l'enquête pour éloigner les oiseaux et acheter à temps un nouveau pot de Goudahète !