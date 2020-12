Splat & Harry - Une mission pour Superchat

Au parc, Splat en costume de SuperChat s’amuse avec Harry à « sauver » Chatville-sur-Ronron. Tandis que l’agent Wilson et Papicha applaudissent ses exploits, Grouff s’incruste dans le jeu qui tourne alors au vinaigre. Grouff revient, un peu plus tard, déguisé en SuperChat et enchaîne les bêtises. M. Wilson réprimande Splat… Accusé à tort, « Splat SuperChat » promet de découvrir qui se fait passer pour lui et de rétablir l’ordre à Chatville-sur-Ronron !