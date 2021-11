Splat & Harry - Une souris à Chatville part 1

Splat est la risée de ses copains car il est nul à chasse à la souris. Il trouve alors une drôle de petite montgolfière écrasée dans le parc et décide de la ramener chez lui… Sans savoir qu’elle appartient en réalité à Harry, qui vient de s’écraser à Chatville-sur-Ronron et en a besoin pour repartir ! Le souriceau essaie de la récupérer mais se fait surprendre par Splat, qui le prend en chasse… Et réussit miraculeusement à l’attraper par un énorme coup de chance. Sur le point de se faire manger, Harry lui propose un marché : il lui apprend à vraiment chasser les souris, et en échange, Splat lui rend sa montgolfière. Malheureusement, cette dernière disparait…