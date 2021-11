Splat & Harry - Une souris à Chatville part 2

La montgolfière de Harry se trouve chez Grouff ! Et ce dernier refuse de la rendre. Comment Harry va-t-il rentrer chez lui ? Splat et lui se rendent au Coin-Coin pour emprunter la souris mécanique de Léo : rien de tel pour attirer Grouff plus loin et récupérer ainsi la montgolfière. Mais au moment où Harry va enfin repartir, une douce odeur lui caresse les narines : du goudahuète ! Complètement hypnotisé, Harry se précipite dans la maison où toute la famille de Splat est en train de prendre le gouter… Et se fait repérer ! Après une course-poursuite endiablée, Splat réussi à l’exfiltrer, mais se retrouve alors suspendu à la montgolfière qui s’éloigne dans les airs… Seul Harry peut le sauver.