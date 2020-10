Splat et Harry - Bande annonce

Splat, un jeune chat espiègle a un ami inséparable, Harry, un souriceau de son âge. Mais leur amitié est très risquée et doit rester secrète car si Harry se faisait voir, il risquerait de se faire croquer par les chats qui raffolent des souris… Les risques qu’ils courent rendent les deux amis encore plus unis et complices et cela ne les empêche pas de s’amuser, de faire des bêtises, toujours dans la bonne humeur !