Stalker - Saison 01 Episode 14 - Mon héros, mon sauveur  

Dave et Nicole filent le parfait bonheur depuis 6 mois. Dave demande Nicole en mariage sur le port de Santa Monica où la jeune femme est sauveteuse. Mais quelqu'un dans la foule heurte Dave et dérobe la bague. Peu après, au cours d'une soirée sur la plage entre amis, Dave qui s'absente quelques instants pour aller à l'épicerie, se fait poursuivre et est victime d'un meurtre par le feu. Il semblerait que le meurtrier ne supporte pas le bonheur de la jeune femme. Les parents d'un enfant noyé sur la plage quelques mois auparavant et les ex-conjoints de Nicole et Dave sont d'abord soupçonnés, mais la jalousie porte parfois le masque de l'admiration et la personne qui en veut au bonheur de Nicole peut être celle qui semble le plus s'en réjouir.