Stalker - Saison 01 Episode 15 - Si près de toi  

Au Lycée de Pacific Canyon, le jeune et séduisant entraîneur sportif est victime d’une agression dans le gymnase. Il soupçonne Jenny, une jeune fille de seize ans, qui anime le club de supporters de l’équipe de basket dans laquelle joue son petit ami, Emmet. Il déclare à l’Unité d’Evaluation des Menaces, être harcelé depuis quelque temps, par le biais de lettres assez explicites. Jenny dément ses accusations. Mais bientôt, Emmet est à son tour victime d’une agression à la suite d’une dispute avec la jeune fille. La rumeur, relayée par les réseaux sociaux, devient vite accablante, malgré le soutien de sa meilleure amie Alexia . La vie de la lycéenne bascule lorsqu’une vidéo, filmée dans la chambre d’un motel, mettant en scène l’entraîneur et une fille qu’il appelle « Jenny » est postée sur le blog de commérages du lycée. Isolée et se sentant incomprise par sa mère adoptive, la jeune fille décide de quitter la ville. Finalement, ne pouvant s’y résoudre, elle rentre chez elle pour trouver Alexia prête à prendre sa place auprès de sa mère. Ray et Perry sont à Los Angeles et échafaudent un plan pour récupérer Beth. Pour cela, il leur faudra éliminer un à un tous ses amis.