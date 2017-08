Stalker - Saison 01 Episode 16 - L'étoile céleste  

Isabel reçoit la visite nocturne d’un individu lui demandant d’un ton menaçant de renouer avec son ex-petit ami, Oscar. Mais ce dernier semble respecter l’injonction d’éloignement qui la maintient éloignée d’elle et dément toute tentative d’intimidation. Jack sort au petit matin de chez Beth, chez qui il a passé la nuit. Il passe prendre son fils pour le déposer à l’école, ce qui suscite la tension d’Amanda, qui ignorait que c’était son tour. Isabel, seule dans la foule de la foire, perçoit des chuchotements menaçants de la part de passants. Sa voiture est bientôt encerclée par une dizaine de jeunes gens silencieux. La piste conduit à une secte, la Communion Céleste, dirigée par un certain Abraham. Celui-ci drogue Isabel, introduite dans la secte par son amie Lucy. Abraham cherche en réalité à se venger d’Isabel, qu’il a connu très jeune, et qui a rejeté ses avances en raison d’une trop grande différence d’âge. Au moment où Abraham tente de la baptiser en pleine nuit dans les eaux d’un lac, la police intervient et arrête les membres de la secte. Beth offre son amitié à Isabel, solitaire et vulnérable. Pendant ce temps, Amanda est violemment agressée par ce qu’on devine être Ray, qui projette d’isoler Beth avec la complicité de Perry…