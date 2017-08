Stalker - Saison 01 Episode 17 - La partie commence  

Ray enlève Tracy, réfugiée depuis peu chez un ami. Ray et Perry, désormais considéré comme son complice, sont activement recherchés par la police et l'affaire est médiatisée. Perry, resté seul dans la chambre de motel pendant que Ray va acheter un bouquet de lys qu'il fait livrer à Beth, est retrouvé par Gene Meadows, le privé engagé par son père. Ce dernier veut que Perry rentre à la maison. Mais Ray arrive avant leur départ et tue le privé. La hiérarchie de Beth estime qu'elle est trop impliquée dans l'affaire Matthews pour continuer à diriger l'UEM et elle doit passer temporairement la main à la brillante Vicky Gregg qui semble bienveillante à l'égard de Beth. Ray conduit Tracy et Perry dans une décharge où il était venu autrefois avec Beth. Il appelle cette dernière et lui fait deviner où il est afin d'attirer les forces de police et tendre un piège à Beth...