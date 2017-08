Stalker - Saison 01 Episode 18 - A petit feu  

Pour trouver un refuge isolé, Ray tue le locataire d’une maison de vacances ainsi que la vieille dame chargée de l’accueil des nouveaux arrivants. Michelle tente par tous les moyens de lui échapper, Tandis que Ray, dans son délire, croit toujours pouvoir la reconquérir. Pendant ce temps, le FBI prend la direction des recherches et de l’enquête. De leur côté, Jack et Janice visionnent les vidéos des séances de thérapie de Ray et découvrent qu’il est obnubilé par une photo de paysage se trouvant dans le cabinet de son psychiatre. Suivant leur intuition, ils recherchent l’endroit où la photo a été prise et sans prévenir Vicky, se rendent sur les lieux. A leur arrivée, la maison est vide. Beth s’est échappée, poursuivie par Ray dans les bois. Ce dernier, en possession de l’arme de Beth, parvient à les menacer tous les trois et met le feu à la maison. Les équipes spéciales d’intervention, conduites par Vicky arrivent à temps. Beth et ses amis sont sains et saufs. Quant à Ben, son état se stabilise et il reprend connaissance.