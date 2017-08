Stalker - Saison 01 Episode - L'amour blesse  

Francine Johnson est assassinée chez elle par un inconnu cagoulé qui la poignarde à l’aide d’un coupe-papier trouvé chez elle. Vicky Gregg demande à Beth son avis sur un dossier vieux de cinq ans. Stan Gardner avait été condamné pour le meurtre de sa femme, qui le trompait. Mais un témoin refait surface et se dit prêt à confirmer que Stan était avec lui le soir du meurtre afin de l’innocenter, ce qui laisse un meurtre non résolu. Or Vicky semble penser que Will, son ex-mari, pourrait avoir un lien direct avec le meurtre. Pam se fait offrir des cadeaux sur le pas de sa porte. Elle soupçonne son mari, Darren, avec qui elle a rompu. Mais un soir, Clay Adams, un de ses collègues, la prend à partie, furieux de s’être fait licencier par elle pour harcèlement envers une collègue. Puis Pam manque de se faire poignarder chez elle par un inconnu masqué. Or Darren et Clay ont tous deux un alibi. Et Clay Adams se fait lui-même agresser par un inconnu alors qu’il faisait son jogging. Darren se révèle être bipolaire et censé suivre un traitement. Il agresse le père James, avec qui travaille Pam. Il est arrêté après s’être brûlé volontairement les avant-bras devant Pam. Janice s’aperçoit que le mode opératoire de l’agression de Pam correspond à celui de Francine Johnson. Vicky conclut qu’ils ont peut-être affaire à un tueur en série.