Stalker - Saison 01 Episode - L'amour tue  

Une femme est tuée chez elle selon un mode opératoire qui rappelle à Janice des affaires précédentes, qui ont pourtant déjà été jugées. Grâce à l’aide de Ben, fraîchement rentré de l’hôpital, elle convaincra Trent et Amanda de faire rouvrir ces dossiers. Pour chacun des meurtres, le harceleur fréquentait des séances de thérapie de contre l’addiction sexuelle et amoureuse. Jack et Vicky se rendent à l’une de ces séances et y croisent Will, l’ex-mari de Vicky. Il y a plusieurs années, Will a été lavé de tous soupçons dans le meurtre de son ancienne maîtresse grâce à un alibi fourni par Vicky. Mais cette dernière commence à avoir quelques doutes. Par ailleurs, Stan Gardner, l’homme emprisonné après avoir été accusé du meurtre de cette femme demande que l’affaire soit rouverte car un témoin susceptible de l’innocenter vient de faire surface. Vicky ne tardera pas à envisager un lien entre l’affaire Gardner, celle des différentes femmes tuées par des accrocs au sexe et l’éventuelle complicité de son ex-mari