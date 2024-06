Star Academy : après la vie de château

A l’issue de trois mois d’aventure intense pour les 13 élèves de la promotion 2023, la plus célèbre école de France fermera ses portes le 3 février prochain. Dans ce documentaire exclusif et inédit, vous découvrirez les coulisses des dernières répétitions de cette finale avec toutes les émotions que cela peut représenter pour les finalistes, leurs proches, les élèves, ainsi que pour leurs professeurs. Nous serons aux côtés du gagnant de la "Star Academy" 2023, de son réveil, jusqu’à ses premiers rendez-vous avec la maison de disques, à Paris. Puis, nous retrouverons les deux finalistes de retour chez eux, auprès de leurs familles, afin de revenir sur cette aventure hors norme. Tout au long de ce documentaire, les professeurs raconteront avec passion les parcours uniques de ces jeunes artistes, dévoilant un regard inédit sur leurs vies après cette aventure exceptionnelle. Et c’est à travers ces histoires croisées que Karima Charni racontera aux téléspectateurs ce qu’ils sont devenus après leur sortie, quels contacts ont-ils gardé entre eux, ou encore, quels sont leurs projets artistiques.