2024 - Star academy : le concert évènement

À l’issue de 3 mois d’aventure au château de la "Star Academy", Candice, Djébril, Lénie, Axel, Héléna, Julien et Pierre sillonnent les routes de France, de Belgique et de Suisse depuis le 9 mars dernier avec la tournée "Star Academy Tour 2024", qui rencontre un franc succès ! Parmi les 75 dates de cette grande tournée, les élèves se produiront dans la mythique salle de L’Accor Arena pour un concert événement diffusé en direct sur TF1. Tout au long de la soirée, ils interprèteront les titres qui ont marqué leur saison en commençant par leur hymne "Au bout de mes rêves", mais aussi "L’effet de masse", "Qu’importe", "Kid", ou encore "Casser la voix". Mais ce n’est pas tout, puisque cette grande soirée réservera de nombreuses surprises aux artistes sur scène, au public ainsi qu’aux téléspectateurs… Qui dit concert événement, dit invités de marque ! Vitaa la marraine de leur promotion sera à leurs côtés tout au long de la soirée. Ils pourront également compter sur la présence exceptionnelle de Jenifer mais aussi de Santa qui interprétera l’un de ses titres emblématiques. Mais ce n’est pas tout puisque tout au long de cette grande soirée, d’autres invités viendront surprendre les artistes sur scène… Vous retrouverez également le corps professoral de la promotion 2023, venu les soutenir pour l’occasion. Avec 75 dates à guichets fermés et plus de 400 000 spectateurs, "Star Academy Tour 2024" est LA plus grande tournée francophone de l’année.