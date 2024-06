2024 - Star academy : le concert évènement - Héléna, Julien et Santa chantent "Popcorn salé"

Héléna et Julien reprennent le titre de Santa : « Popcorn salé ». Souvenez-vous, c’était en décembre dernier. Héléna venait de décrocher une immunité grâce à une prestation de dingue lors des évals. Elle avait gagné un ticket pour chanter avec Santa. Une artiste généreuse qui a offert à Héléna un des plus jolis duos de la saison. Extrait du concert événement de la Star Academy à l’Accor Arena diffusé le 8 juin 2024

