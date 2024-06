2024 - Star academy : le concert évènement - Lénie, Héléna et Vitaa chantent "A fleur de toi"

Vitaa, marraine de la Promo 2023 a été présente et prévenante pour tous les académiciens durant la saison. Lénie, la benjamine de la compétition, avait eu la chance de partager à scène avec Vitaa et de chanter « A fleur de toi ». Ce soir, Lénie sera accompagnée d’Héléna mais également de Vitaa. Elles vont interpréter ce joli titre qui demande une grande qualité d’interprétation. Extrait du concert événement de la Star Academy à l’Accor Arena diffusé le 8 juin 2024

