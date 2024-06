2024 - Star academy : le concert évènement - Les artistes chantent Take on me / You're the one that I want / Baby one more time / Comportement

Nouveau medley des reprises qui ont fait le succès de cette saison de la Star Académy : Axel et Julien reprennent le titre "Take On Me" de A-Ha. Candice et Pierre chantent "You’re The One That I Want" du film mythique : Grease. Lénie reprend "“Baby One More Time” de Britney Spears et Djebril chante "Comportement" d'Aya Nakamura. Extrait du concert événement de la Star Academy à l’Accor Arena diffusé le 8 juin 2024

