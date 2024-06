2024 - Star academy : le concert évènement - Lola, Louis, Victorien, Clara , Margot et Marie-Maud chantent "On va s'aimer" de Gilbert Montagné

Souvenez-vous ! C'était en décembre dernier. Clara rendait hommage aux nommés de la semaine avec une très jolie revisite du titre de Gilbert Montagné : "On va s'aimer". Ce soir, Clara revient, entourée de Lola, Louis, Victorien, Margot et Marie-Maud. Ensemble, ils reprennent le titre de Gilbert Montagné. Moment suspendu à l’Accor Arena. Extrait du concert événement de la Star Academy à l’Accor Arena diffusé le 8 juin 2024

