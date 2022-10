Star Academy le Live, on vous explique tout

La Star Academy ouvre ses portes ! Vous êtes fan et vous ne voulez rien rater du quotidien des élèves ? La chaîne évènementielle, Star Academy le Live, est faite pour vous.

La chaîne évènementielle « Star Academy, le Live » sera disponible au sein de l’offre MYTF1 MAX dans la nuit du samedi 15 au 16 octobre 2022. Bookez votre samedi soir car on vous a préparé une soirée spéciale. Dès 21h15, on vous attend pour un prime événement.

Vous y découvrirez les 13 élèves de la nouvelle promo. Dès 23h35 dans « Star Academy, l'arrivée au château », Nikos ALIAGAS, en direct du plateau, débriefera les prestations des élèves avec le corps professoral. Karima CHARNI, un visage bien connu de la famille de la « Star Academy » et des téléspectateurs de LCI, sera en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les reconduira à Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs premières réactions. Après l’effervescence du direct, ce retour au château promet des moments riches en émotions… La chaîne événementielle, Star Academy, le live, prendra le relai de 2h00 à 5h00 pour vivre avec les académiciens les derniers instants de cette journée de folie.



60 caméras dans le château

Le château de Dammarie-les-lys n'aura plus aucun secret pour vous. Vous pourrez suivre en temps réel, les cours des Académiciens et tous les temps forts de leur journée. Diffusé tous les jours de 8.00 à minuit (sauf le samedi car les élèves sont tous en plateau pour les répétitions du prime et le dimanche matin, parce qu'ils se reposent), vous découvrirez avant tout le monde, les cours dispensés.

Je peux pas, j’ai Star AC

Chant, danse, expression scénique, théâtre, sport, répétitions, vous pourrez vivre, comme si vous y étiez, l’évolution des 13 élèves de cette nouvelle saison de la Star Academy. Mais surtout, vous pourrez vivre le quotidien des Académiciens, de leur réveil au coucher en passant par les moments de vie qui font le sel de cette émission : les debriefs, les annonces, les nommés, les invités surprises, les soirées. Vous serez incollable sur la vie du château.

Infos pratiques

Où voir le flux ? ici



Qui peut voir le flux ? Les abonnés TF1 MAX. Pour vous abonner, c’est ici





Les horaires de la Star Academy, le live :

Du lundi au vendredi de 8.00 à minuit – (sauf pendant la Quotidienne et les pauses CSA)

Le samedi après le prime

Le dimanche de 12.00 à minuit

A vos agendas

Le samedi 15 octobre à 21h15 pour le prime événement

Dans la nuit du 15 au 16 octobre à 2h00 pour le lancement de Star Academy, le live

Le lundi 17 octobre à 17h30 pour la Quotidienne



Et tous les jours sur MYTF1, retrouvez en vidéo toute l’actualité de la « Star Academy » avec des extraits inédits, les replays des quotidiennes et des primes, ainsi que tous les moments forts que vivront les élèves.