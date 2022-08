Star Academy 3 - Morgane, Sofia et Elodie Frégé chantent "Can you feel the love tonight" de Elton John

Elodie Frégé, Sofia et Morgane nous offrent un moment suspendu en interprétant la chanson “Can you feel the love tonight” d’Elton John. Une véritable déclaration à leurs camarades de l’aventure de la Star Academy saison 3 ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.