Star Academy 2023 - Le nouveau "Hey Man" de la saison !

"Hey Man, Hey Man, don't you feel that". On se doute que vous n'avez pas oublié... C'était LA vocalise de la saison passée. Une vocalise bien entêtante, on vous l'accorde. Et cette année, il s'agit de... (roulement de tambour) : "Don't Speed up". Un exercice qui, d'après Adeline Toniutti, permet de travailler le caméléon. Les 13 académiciens commencent doucement à apprivoiser cette nouvelle vocalise. Et vous ?