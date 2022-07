Star Academy 2 - Lionel Richie et Nolwenn Leroy chantent "Say you, say me"



En savoir plus sur Nolwenn Leroy Lionel Richie est invité sur le prime de la saison 2 et interprète sa chanson mythique “Say you, say me” en duo avec Nolwenn Leroy. Une prestation remarquable qui met tout le monde d’accord ! Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.