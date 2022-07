Star Academy 2 - Nolwenn Leroy chante "I will always love you" de Whitney Houston

L’heure de la finale de la saison 2 a sonné ! Pour sa dernière prestation, Nolwenn Leroy interprète la chanson mythique “I will always love you” de Whitney Houston. Une prestation remplie d’émotions qui lui permet de remporter cette finale. Retrouvez bientôt la nouvelle saison de Star Academy sur TF1.