Star Academy 2022 - Ahcène chante "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand

Ahcène est une nouvelle fois en danger cette semaine. Un deuxième coup dur pour le chanteur qui est prêt à tout pour continuer l'aventure. Il a décidé d'interpréter le titre "Les moulins de mon cœur" de Michel Legrand. Un choix qui on l'espère lui portera chance. Va-t-il réussir à impressionner le public et le jury ? La réponse maintenant... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.