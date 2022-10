Star Academy 2022 - Adé chante "Sunset"

Depuis qu'Adé est venue sur le 2ème prime on ne pense qu'à elle ! Elle nous offre une prestation pétillante de son titre "Sunset". La jeune artiste de 26 ans a aussi interprété "Tout savoir" avec Carla. On aimerait bien aller voir le sunset avec elle ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.