Star Academy 2022 - Amisse chante "Rolling in the Deep" de Adèle

Amisse fait partie des trois nommés. Elle interprète le titre "Rolling in the Deep" de Adèle. Au château, elle était en pleine remise en question... Si elle veut poursuivre l'aventure, elle n'a pas d'autre choix que de tout donner. Amisse doit prouver au jury et au public qu'elle a sa place au sein de la Star Academy. Va-t-elle appliquer les conseils des coachs ? Regardez... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.