Star Academy 2022 - Anisha chante "Hallelujah" de Léonard Cohen

Anisha a été sauvée par le public la semaine dernière et fait désormais partie des quatre finalistes de la saison. Grâce à son travail et à sa détermination sans faille, la jeune fille compte bien remporter cette grande finale. Pour cela, elle interprète, d'une voix si puissante, le titre "Hallelujah" de Léonard Cohen. Regardez... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.