Star Academy 2022 - Anisha et Chris chantent "One" de U2

Anisha et Chris nous dévoilent un magnifique duo ce soir. Les deux élèves sont en danger ce soir et jouent leur place en finale. Ensemble, ils interprètent le titre "One" du groupe de Rock irlandais U2. Découvrez tout de suite leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.