Star Academy 2022 - Anisha et Enola chantent "The winner takes it all" de ABBA

Anisha et Enola, les deux super finalistes de cette saison montent sur scène pour la dernière fois... Ensemble, ils nous offrent une très belle prestation sur le titre "The winner takes it all" de ABBA. L'un d'eux sera sacré grand gagnant de la Star Academy 2022. Ce qui est sûr, c'est qu'ils profitent à fond et ils assurent !