Star Academy 2022 - Anisha et Garou chantent "Sous le vent"

Anisha et Julien ont fait équipe cette semaine lors des évaluations et ils se sont bien trouvés ! Ce soir, Anisha rentre dans la peau de Céline Dion et Julien aurait dû rentrer dans celle de Garou pour interpréter leur titre légendaire "Sous le vent". Mais Garou fait une surprise exceptionnelle à Anisha en se présentant sur la scène, à la place de Julien ! Vont-ils réussir à mêler puissance et émotion ? Découvrez tout de suite leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.