Star Academy 2022 - Au cours de pole dance, il y a ceux qui galèrent... Et ceux qui galèrent !

Cet près-midi, les élèves ont eu un cours particulier : un cours de pole dance... Oui avec ma barre métallique qui glisse entre les mains quand on stresse de ne pas pouvoir lever le moindre orteil. Les élèves s'y sont essayés avec plus ou moins de réussite. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.