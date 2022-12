Star Academy 2022 - Best of des chorégraphies de Yanis Marshall

Il nous a fait rêver pendant 6 semaines. On a aimé ses créations toujours décalées et orginales. On a découvert un artiste proche de ses élèves. Yanis Marshall est l'une des grandes révélations de la saison. Découvrez un best of de ses plus belles chorégrpahies.