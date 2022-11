Star Academy 2022 - Camélia Jordana et Tiana chantent "Mistral gagnant" de Renaud

Tiana est la quatrième nommée de la soirée à monter sur scène ce soir. Elle a l'honneur de chanter aux côtés de Camélia Jordana. Ensemble, elles vont interpréter la chanson légendaire "Mistral gagnant" de Renaud. Une sublime prestation qui, on l'espère, la guidera vers les portes de la finale ! On vous laisse découvrir... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.