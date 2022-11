Star Academy 2022 - Camille Lellouche et Enola chantent "Ne me jugez pas"

Camille Lellouche nous fait l'honneur d'être présente ce soir sur le plateau de la Star Academy. Enola va interpréter à ses côtés son titre "Ne me jugez pas". Une chanson qui lui tient particulièrement à cœur et fait écho à son passé. Un moment rempli d'émotions qui, on l'espère, va convaincre les professeurs.