Star Academy 2022 - Carla et Paola chantent "Fever" de Dua Lipa et Angèle

Carla et Paola sont les premières nommées à se lancer ce soir. Les deux élèves devenues très proches depuis le début de l'aventure se complètent et comptent bien être sauvées ce soir. Elles interprètent le titre bourré d'énergie "Fever" de Dua Lipa et Angèle. Ce duo pétillant nous offre un magnifique spectacle chorégraphié par Yanis Marshall. Regardez... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.