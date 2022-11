Star Academy 2022 - Carla et Paola éliminées le 5 novembre, leur réaction à chaud

Carla et Paola quittent l'aventure ce soir, au terme d'un quatrième prime marqué par de nombreuses surprises. On les retrouve en interview exlusive pour MYTF1. La tristesse passée, nos deux élèves se confient sur cette aventure qui va changer leur vie d'artiste... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.