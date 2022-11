Star Academy 2022 - Carla, Paola, Léa et Tiana chantent "Ma philosophie" d'Amel Bent

Ce soir, ce sont les filles qui sont nommées ! Les deux duos s'affrontent dans une battle Pop et R&B sur le titre "Ma philosophie" d'Amel Bent. Carla et Poala VS Léa et Tiana, lequel des deux duos va remporter le défi ? N'attendez plus et découvrez la réponse tout de suite ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.