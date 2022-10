Star Academy 2022 - Cenzo chante "As It Was" de Harry Styles

Cenzo, 22 ans, va interpréter le titre "As It Was" de Harry Styles. Cenzo vient de Tahiti, en Polynésie Française. Son truc, c'est la danse qu'il pratique depuis qu'il est tout petit. Avec ce titre de Harry Styles, notre académicien réussira-t-il son entrée dans la compétition ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.