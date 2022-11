Star Academy 2022 – Cenzo chante "Lonely" de Justin Bieber

Cenzo, le deuxième nommé de la semaine, s'apprête à monter sur scène. Il a choisi d'interpréter le titre "Lonely" de Justin Bieber. Déçu de ses évaluations, Cenzo s'attendait à faire partie des élèves en danger. Mais, il est plus que déterminé à sauver sa place. Il n'a pas encore eu le temps de nous montrer toutes ses facettes... On a d'ailleurs eu un premier aperçu de ses compositions, et ça nous a bien plu ! Va-t-il réussir à convaincre le public ? Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.