Star Academy 2022 - Cenzo, Chris et Stan chantent "Can't stop de feeling" de Justin Timberlake

C'est au tour du troisième trio de la soirée de nous montrer sa prestation. Cenzo, Chris et Stan vont interpréter le titre "Can't stop de feeling" de Justin Timberlake. Une musique qui donne la pêche et sur laquelle les trois académiciens vont pouvoir montrer de quoi ils sont capables au jury. "Dance, dance, dance !", ils vont faire le show et vous faire danser !