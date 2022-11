Star Academy 2022 - Chris et Tiana, éliminés le 19 novembre, leur interview exclusive...

Chris et Tiana sont les éliminés du jour. Ils se livrent en exclu pour MYTF1 sur leur expérience, leurs envies et même leurs projets. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.