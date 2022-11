Star Academy 2022 - Christophe Willem et Stanislas chantent "PS : Je t'aime"

Cette semaine, Christophe Willem a rendu visite aux élèves du château pour leur donner des conseils et partager son expérience pour leur future carrière. Il est de retour sur le plateau ce soir pour partager un duo avec Stanislas sur son titre "PS : Je t'aime" issu de son nouvel album "Panorama". On vous laisse découvrir leur prestation... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.