Star Academy 2022 - Complétement dingue ! Les évals des élèves cette semaine

Ces évals ont été complétement folles. Cette semaine, nos élèves ont été évalués non pas pour sélectionner les talents les moins performants mais pour annoncer le premier finaliste de la saison. Pour réussir ce nouveau challenge, les profs ont été plutôt fairplay. ils ont demandé aux élèves d'interpréter leur chanson fétiche. Pour la partie impro, ils devaient improviser sur leur vie au château. Et le résultat est vraiment bluffant. Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.