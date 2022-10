Star Academy 2022 - Découvrez la nouvelle promotion des académiciens

Après avoir reçu plus de 20 000 candidatures, 13 jeunes chanteurs amateurs ont été sélectionnés pour participer, 20 ans après, à la Star Academy. Tous aspirent à devenir une STAR de la chanson. Mais, ils ont encore beaucoup à apprendre... Grâce à l'expérience des professeurs, ils pourront révéler leurs talents. Ils devront se surpasser semaine après semaine pour assurer leur place. Découvrez les 13 académiciens de la promo 2022 qui chantent le titre "A Sky Full of Stars" de Coldplay : Cenzo, 22 ans, Paris 15e, Amisse, 20 ans, Cergy (95), Paola, 23 ans, Angers (49), Léa, 24 ans, Paris 20e, Louis, 20 ans, Boudy-de-Beauregard (47); Stanislas, 24 ans, Vannes (56), Enola, 21 ans, Bordeaux (33), Ahcène, 20 ans, Charlevilles-Mézieres (08), Julien, 20 ans, Toulon (83), Anisha, 22 ans, Malakoff (92), Carla, 23 ans d'Antibes (06) Chris 28 ans, Aix-en-Provence (13) et Tiana, 18 ans du Trilport (77). Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au samedi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.