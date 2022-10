Star Academy 2022 - Toutes les évals de la première semaine

"On a envie de la secouer et la mettre ailleurs". Moment phare de la semaine : les évaluations. Pour cette première semaine et donc premières évaluations de la saison, les élèves sont particulièrement stressés. On retrouve Paola, Louis, Anisha, Amisse, Carla, Chris, Cenzo, Léa, Stanislas, Tiana, Ahcène, Julien et Anisha. Si certains ont tout déchiré (on pense à Paola, Louis, Anisha ou encore Léa, d'autres n'étaient définitivement "pas dans le match". Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.