Star Academy 2022 - Découvrez Yanis Marshall, le nouveau professeur de danse !

"À l'école j'étais un vrai cancre, je me suis même fait virer !" Découvrez Yanis Marshall dans toute sa splendeur ! Le nouveau professeur de danse de la #StarAcademy nous dit tout sur son parcours et ses attentes envers les académiciens. RDV dès ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 pour le premier prime de la Star Ac !