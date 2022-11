Star Academy 2022 - Enola chante "Si j'étais un homme" de Diane Tell

C'est au tour d'Enola de montrer aux professeurs et au public de quoi elle est capable. La bosseuse de la saison interprète ce soir un solo qui lui ressemble. Elle chante le titre "Si j'étais un homme" de Diane Tell. Cette chanson lui permettra-t-elle d'atteindre la victoire ce soir ? C'est à vous d'en décider... Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.