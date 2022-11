Star Academy 2022 - Enola et Chris à fond dans les répétitions des évals

La pression monte pour les élèves avec l'arrivée des évaluations. Enola et Chris ont choisi le titre qu'ils allaient chanter. Maintenant, il faut s'entraîner et ne rien lâcher ! Enola est même prête à l'écouter en boucle pour la réussir parfaitement ! Star Academy, tous les samedis à 21h15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1. Attention, le samedi, la quotidienne commence à 17h20.